TRE-ES realiza cerimônia e oficializa novos vereadores em Mimoso do Sul

Após a decisão que anulou os votos recebidos por Almir de Souza Mendes (Almir da Oficina) e Welison Magno Leal Pires (Vereador Robô), ambos do PSDB, nas eleições de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) realizou, nesta quinta-feira (17), cerimônia para nova totalização dos votos do município de Mimoso do Sul. Daniel do Nascimento (PMN) e Luis Carlos Ribeiro da Silva (PSB) vão ocupar as vagas dos vereadores que tiveram o mandato cassado.
No início de agosto deste ano, a Justiça reconheceu que os vereadores que perderam o mandato usaram uma candidata laranja para complementar a cota de gênero do partido. A posse dos novos parlamentares ainda será marcada pela Câmara Municipal.