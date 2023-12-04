Tensão em Vitória: dois tiroteios em menos de 4h no Morro do Macaco

O clima em Tabuazeiro, Vitória, é de tensão nesta segunda-feira (4): durante a madrugada, um jovem foi morto a tiros e um homem ficou baleado. Por volta das 8h40, houve um confronto no Morro do Macaco com apreensão de submetralhadora de fabricação caseira de calibre 9mm e dois carregadores com 38 munições. Ao meio-dia, mais disparos; segundo moradores, nessa nova troca de tiros duas crianças teriam sido atingidas por balas perdidas.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no bairro por volta de 12h30. Moradores contaram para ele que houve um confronto entre policiais e criminosos, momento em que as crianças teriam sido atingidas. Uma delas teria idade entre 12 e 13 anos. Pelo menos cinco viaturas do Batalhão de Missões Especiais (BME) estavam na parte alta do bairro.
A reportagem pediu detalhes à Polícia Militar sobre a ação e vítimas baleadas, mas não teve retorno até a publicação desta nota. Sobre o caso da manhã, a corporação informou que os agentes estavam patrulhando a região quando encontraram dois suspeitos armados. Houve confronto e os homens conseguiram fugir, mas deixaram arma e munições para trás. O material foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.