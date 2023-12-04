Tensão em Vitória: dois tiroteios em menos de 4h no Morro do Macaco

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no bairro por volta de 12h30. Moradores contaram para ele que houve um confronto entre policiais e criminosos, momento em que as crianças teriam sido atingidas. Uma delas teria idade entre 12 e 13 anos. Pelo menos cinco viaturas do Batalhão de Missões Especiais (BME) estavam na parte alta do bairro.