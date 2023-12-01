Um médico de 42 anos, que não teve o nome informado, acabou detido com drogas na Vila Rubim, em Vitória, por agentes da Guarda Civil do município, na madrugada desta sexta-feira (1º).
A corporação foi acionada por funcionários de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis. Segundo relato das testemunhas, o suspeito estava fazendo um quebra-quebra dentro do estabelecimento.
"Ele estava muito alterado, quebrou uma gaveta e uma lixeira da loja. Por isso fomos acionados", informou o inspetor Roriz.
O médico foi contido e revistado pelos agentes, momento em que encontraram sete pinos de cocaína dentro do bolso da calça dele.
Médico é detido com drogas após fazer quebra-quebra em loja de Vitória
O material foi apreendido e o suspeito encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.
O que diz a PC
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para obter mais detalhes do caso. Se houver retorno, este texto será atualizado.