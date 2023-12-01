Médico é detido com drogas após fazer quebra-quebra em loja de Vitória

O médico causou prejuízo ao posto antes de ser detido na loja de conveniência, na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Divulgação | PMV

Um médico de 42 anos, que não teve o nome informado, acabou detido com drogas na Vila Rubim, em Vitória , por agentes da Guarda Civil do município, na madrugada desta sexta-feira (1º).

A corporação foi acionada por funcionários de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis. Segundo relato das testemunhas, o suspeito estava fazendo um quebra-quebra dentro do estabelecimento.

"Ele estava muito alterado, quebrou uma gaveta e uma lixeira da loja. Por isso fomos acionados", informou o inspetor Roriz.

O médico foi contido e revistado pelos agentes, momento em que encontraram sete pinos de cocaína dentro do bolso da calça dele.

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O material foi apreendido e o suspeito encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

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