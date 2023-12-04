Jovem é morto e homem fica ferido durante ataque a tiros em Vitória

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Watila estava com amigos quando, segundo testemunhas, homens de carro e de moto atiraram neles. Inicialmente, a polícia trabalha com duas linhas de investigação: a primeira é que Watila e os amigos, que são de Cariacica, teriam ido comprar drogas no Morro do Macaco. A segunda é a possibilidade de ele e os colegas terem ido atacar traficantes de Tabuazeiro.