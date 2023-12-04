Jovem é morto e homem fica ferido durante ataque a tiros em Vitória

Um jovem de 26 anos, identificado como Watila de Jesus Silva, foi morto a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (4) na parte alta de Tabuazeiro, em Vitória. Um amigo dele, de 32 anos, foi baleado e se escondeu em uma distribuidora de bebidas; depois, foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), também na Capital.
De acordo com a perícia, Watila ficou com oito perfurações, enquanto a outra vítima teve duas. A Polícia Militar informou que "equipes realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro quando ouviram disparos de arma de fogo na parte alta do morro. Imediatamente as guarnições se deslocaram para o local, onde encontraram um homem alvejado escondido dentro de uma distribuidora de bebidas. Ele foi socorrido. Ainda durante varredura pela região, posteriormente, os militares localizaram mais um homem alvejado, já em óbito".
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Watila estava com amigos quando, segundo testemunhas, homens de carro e de moto atiraram neles. Inicialmente, a polícia trabalha com duas linhas de investigação: a primeira é que Watila e os amigos, que são de Cariacica, teriam ido comprar drogas no Morro do Macaco. A segunda é a possibilidade de ele e os colegas terem ido atacar traficantes de Tabuazeiro.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até a manhã desta segunda-feira, ninguém tinha sido preso.