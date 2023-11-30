Quem é 'Escaboca', gerente do tráfico do PCV baleado e preso em Vitória

Marcos Vinicios Guimarães da Silva, conhecido como 'Escaboca' Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Marcos Vinicios tem 26 anos e era considerado um dos criminosos mais procurados de Vitória.





O suspeito também era foragido da Justiça. Isso porque, em 21 de julho de 2021, ele escapou da Penitenciária Semiaberta de Cariacica.





Na ocasião da fuga, Marcos estava preso por tráfico de drogas desde agosto de 2019.





Mas essa não foi a primeira vez: segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele já havia passado pela cadeia em 2016 e 2018 pelos crimes de tráfico, receptação e roubo.





Quando adolescente, conforme os arquivos de A Gazeta , Marcos chegou a ser apreendido dez vezes.





, Marcos chegou a ser apreendido dez vezes. Ele também foi flagrado com outros suspeitos ostentando armas em plena luz do dia no bairro São Benedito, em Vitória, em outubro de 2018. Assista ao vídeo clicando aqui.

Atualmente, segundo o coronel Douglas Caus, Marcos era gerente do tráfico da região do Bairro da Penha e São Benedito, que responde diretamente à facção Primeiro Comando de Vitória ( PCV ). Ele estaria inclusive coordenando ataques na região do Terceiro Comando Puro (TCP) no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, grupo criminoso rival.

A prisão

Dois fuzis, quatro pistolas e mais de R$ 54 mil foram apreendidos em ações no Bairro da Penha, em Vitória, na noite da última quarta-feira (29). Em um primeiro momento, segundo a Polícia Militar, houve confronto e um homem de 26 anos foi atingido. O baleado é Marcos Vinicios Guimarães da Silva, conhecido como 'Escaboca'.

"Indivíduo que é gerente do PCV no Bairro da Penha. É o Marcos Vinicios, do PCV, que recentemente estava coordenando os ataques na região do Terceiro Comando Puro (TCP) no Morro do Macaco, em Tabuazeiro", disse o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar, nas redes sociais.

Segundo o coronel, alunos do Curso de Operações Táticas Motorizadas estavam patrulhando o local quando teriam sido recebidos a tiros, momento em que houve confronto. "Um dos agressores foi alvejado e socorrido ao hospital. Foram apreendidos dois fuzis calibre 5,56 e três carregadores; três pistolas calibre 9 mm e sete carregadores; aproximadamente 200 munições de fuzil e pistola e 120 papelotes de haxixe", completou Caus.

Mais de R$ 54 mil apreendidos

Mais de R$ 54 mil foram apreendidos com suspeito no Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar