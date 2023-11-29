Chefe do tráfico do Morro da Garrafa é preso em operação em Vitória

Danilo Pires Nunes, conhecido como 2D, apontado como chefe do tráfico do Morro da Garrafa Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Danilo Pires Nunes, conhecido como 2D, tem 28 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele assumiu o controle do tráfico no Morro da Garrafa após a Operação Scutum , realizada pela corporação no último dia 8 de novembro. Ele tinha mandado de prisão em aberto e já havia sido alvo da Operação Sicário I, realizada em 2021.

Outro preso foi Brayan Marcos Mendes Soares, o BN, de 27 anos. Ele é apontado como participante de um ataque a um carro de aplicativo que teria sido confundido com o veículo de uma organização criminosa rival, na Praia do Suá. A vítima, de 19 anos, foi atingida por um tiro na nuca e conseguiu andar até o Pronto Atendimento (PA) da região para pedir ajuda após ser baleado.

Brayan Marcos Mendes Soares, o BN, apontado como participante de um ataque na Praia do Suá Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Na operação foram apreendidas três armas de fogo, incluindo um fuzil Colt M4A1 calibre 556, modelo usado pelo Exército americano. Segundo as investigações, o fuzil foi o primeiro adquirido pelo tráfico do Morro da Garrafa, em 2015.

Ainda conforme a PC, todos os presos tinham passagem pela polícia, principalmente por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe e o cumprimento dos mandados de prisão, os detidos serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).