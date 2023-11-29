Chefe do tráfico do Morro da Garrafa é preso em operação em Vitória

O atual chefe do tráfico do Morro da Garrafa, em Vitória, está entre os presos da Operação Amorphis, que aconteceu na manhã desta quarta-feira (29). Outros cinco suspeitos também foram capturados, além de apreensão de fuzil, pistolas, munições, drogas e dinheiro.
Danilo Pires Nunes, conhecido como 2D, tem 28 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele assumiu o controle do tráfico no Morro da Garrafa após a Operação Scutum, realizada pela corporação no último dia 8 de novembro. Ele tinha mandado de prisão em aberto e já havia sido alvo da Operação Sicário I, realizada em 2021.
Outro preso foi Brayan Marcos Mendes Soares, o BN, de 27 anos. Ele é apontado como participante de um ataque a um carro de aplicativo que teria sido confundido com o veículo de uma organização criminosa rival, na Praia do Suá. A vítima, de 19 anos, foi atingida por um tiro na nuca e conseguiu andar até o Pronto Atendimento (PA) da região para pedir ajuda após ser baleado.
Na operação foram apreendidas três armas de fogo, incluindo um fuzil Colt M4A1 calibre 556, modelo usado pelo Exército americano. Segundo as investigações, o fuzil foi o primeiro adquirido pelo tráfico do Morro da Garrafa, em 2015.
Ainda conforme a PC, todos os presos tinham passagem pela polícia, principalmente por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe e o cumprimento dos mandados de prisão, os detidos serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).