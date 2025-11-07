Suspeitos de matar homem a poucos metros de casa é preso em Itapemirim

Foi preso na quinta-feira (5) Wallace Brandolin Firmino, de 30 anos, suspeito de matar Rafael Almeida Penha, de 41 anos, a poucos metros de casa, em Campo Acima , no interior de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, no dia 26 de outubro. Com ele foram apreendidas drogas, uma arma e munições. Segundo a Polícia Civil, outro indivíduo, de 23 anos, estava com ele e também foi detido, por tráfico de drogas.

Segundo o delegado Daniel de Araujo, Wallace foi preso durante uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão no bairro Namytala Ayub. Com ele e o jovem de 23 anos, identificado como Ruan Martins Gonçalves, foram apreendidos pinos de cocaína, porções de crack, maconha, haxixe, munições, aparelhos celulares, uma arma, dinheiro e uma placa de veículo em branco. Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim e autuados em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.