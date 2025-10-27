Homem é assassinado com tiros no rosto em Itapemirim

Homem foi encontrado a cerca de 50 metros de sua casa, que foi arrombada em Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 41 anos foi morto com diversos tiros no rosto na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, o corpo de Rafael Almeida Penha foi encontrado a cerca de 50 metros de sua casa, que apresentava sinais de arrombamento.

O crime teria ocorrido por volta das 22h30. Testemunhas contaram aos policiais que ouviram disparos e, ao verificarem o que estava acontecendo, viram um suspeito em uma motocicleta deixando o local em alta velocidade. No interior da residência da vítima, foram encontrados uma porção de maconha, 16 unidades de ecstasy, uma balança de precisão e um frasco de loló. Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia.