Submetralhadora com "marca" de facção de Vitória é apreendida em Alegre

Uma submetralhadora foi encontrada em um táxi em Alegre, no Sul do Estado, nesta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, a arma - que tinha a inscrição Primeiro Comando de Vitória (PCV) - estava em uma mochila com um dos passageiros, um homem de 19 anos, e um adolescente de 15. Ambos foram detidos.
A apreensão da submetralhadora calibre 380 foi feita após uma abordagem no bairro Campo de Aviação. Questionado, o taxista informou que não sabia da arma, e que apenas prestava o serviço de transporte remunerado com destino a Alegre.
O adolescente e o jovem foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente com o taxista levado para prestar esclarecimentos.