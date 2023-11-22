Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo

Caminhão de prefeitura do Sul do ES é roubado em assalto no Rio de Janeiro

Motorista foi assaltado na manhã do último sábado (18), quando trazia uma mudança de uma ex-moradora da cidade
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

22 nov 2023 às 18:46

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 18:46

Caminhão de prefeitura do Sul do ES é roubado em assalto no Rio de Janeiro
Caminhão da prefeitura roubado no Rio de Janeiro Crédito: Leitor A Gazeta
Um caminhão da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, foi roubado no Rio de Janeiro. De acordo com o prefeito da cidade, Antônio Gualhano Azevêdo, um funcionário foi ao Estado vizinho no último sábado (18), para fazer uma mudança de uma ex-moradora, quando o motorista foi rendido por três indivíduos no bairro Brás de Pina, na Zona Norte do da capital fluminense.
Segundo o prefeito, uma lei no município prevê que ex-moradores podem requerer o "auxílio-mudança" caso queiram voltar à cidade, serviço que era prestado no dia em que o assalto ocorreu. Antes de chegar ao local da mudança, porém, três indivíduos que estavam em um carro no meio da estrada mandaram o funcionário descer, pegar os próprios pertences, e entregar o caminhão.
O prefeito informou ainda que o caminhão pertencia à Secretaria de Obras e Agricultura do município e tinha sido adquirido há cerca de dois anos por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Azevêdo não soube informar o valor estimado do veículo, mas disse que o motorista registrou um boletim de ocorrência após o ocorrido.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi procurada para mais informações sobre a investigação, mas não retornou até a publicação do texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil Bom Jesus do Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados