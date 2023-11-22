Caminhão de prefeitura do Sul do ES é roubado em assalto no Rio de Janeiro

Caminhão da prefeitura roubado no Rio de Janeiro Crédito: Leitor A Gazeta

Um caminhão da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, foi roubado no Rio de Janeiro. De acordo com o prefeito da cidade, Antônio Gualhano Azevêdo, um funcionário foi ao Estado vizinho no último sábado (18), para fazer uma mudança de uma ex-moradora, quando o motorista foi rendido por três indivíduos no bairro Brás de Pina, na Zona Norte do da capital fluminense.

Segundo o prefeito, uma lei no município prevê que ex-moradores podem requerer o "auxílio-mudança" caso queiram voltar à cidade, serviço que era prestado no dia em que o assalto ocorreu. Antes de chegar ao local da mudança, porém, três indivíduos que estavam em um carro no meio da estrada mandaram o funcionário descer, pegar os próprios pertences, e entregar o caminhão.

O prefeito informou ainda que o caminhão pertencia à Secretaria de Obras e Agricultura do município e tinha sido adquirido há cerca de dois anos por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Azevêdo não soube informar o valor estimado do veículo, mas disse que o motorista registrou um boletim de ocorrência após o ocorrido.