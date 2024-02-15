Sejus planeja implantar duas mil novas câmeras corporais em presídios do ES

Ainda de acordo com informações da Sejus, o uso dos equipamentos estava em fase de testes. “Avaliamos essa fase como muito positiva, já que a tecnologia legitima a ação policial e, consequentemente, favorece a redução de denúncias e reclamações sobre excessos cometidos", avalia Pacheco. Atualmente, 70 aparelhos são utilizados nas 37 unidades prisionais do Estado.