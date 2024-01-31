Policial federal vai assumir chefia da Sejus com saída de André Garcia

O subsecretário de Estado de Inteligência Prisional, Rafael Pacheco, vai assumir o cargo de secretário de Estado da Justiça, responsável pela administração do sistema prisional capixaba. Ele ocupa o lugar de André Garcia, que foi indicado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para assumir a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais nesta quarta-feira (31).
Pacheco assumiu a subsecretaria em janeiro de 2023. É policial federal de carreira, onde exerceu, entre outras funções, a de Oficial de Ligação da Polícia Federal na Guiana, de 2018 a 2020. Já atuou em mais de 40 países no desenvolvimento de investigações criminais.
Ele é graduado em Direito pela Universidade de Vila Velha, especialista em Direito Penal Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal e em Inteligência de Segurança Pública pela Universidade de Vila Velha. Também é mestre em Políticas Públicas e Processo pela Faculdade de Campos, no Rio de Janeiro.