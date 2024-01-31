Policial federal vai assumir chefia da Sejus com saída de André Garcia

Rafael Pacheco, novo secretário de Estado da Justiça Crédito: Divulgação

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais nesta quarta-feira (31).

André Garcia será o novo Secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. Seu trabalho na Sejus foi preponderante para a indicação a um posto de tamanha relevância. Parabéns e muito sucesso, Dr. André. Em seu lugar, na Secretaria Estadual de Justiça, assume o… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) January 31, 2024

Pacheco assumiu a subsecretaria em janeiro de 2023. É policial federal de carreira, onde exerceu, entre outras funções, a de Oficial de Ligação da Polícia Federal na Guiana, de 2018 a 2020. Já atuou em mais de 40 países no desenvolvimento de investigações criminais.