Secretário do ES vai cuidar de presídios no Ministério da Justiça

André Garcia, se cretário de Estado de Justiça Crédito: Arquivo/AG

Procurador do Estado de Pernambuco licenciado, Garcia é o nome que esteve à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) do Espírito Santo por mais tempo durante as gestões de Paulo Hartung e Renato Casagrande. Ele assumiu a pasta pela primeira vez em fevereiro de 2010, depois da saída do ex-secretário Rodney Miranda (Republicanos) para concorrer ao cargo de deputado estadual.

Em 2011, com Casagrande à frente do Palácio Anchieta, Garcia foi deslocado para a Secretaria de Ações Estratégicas. Ele acumulou a pasta com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) por mais de um mês até assumir efetivamente o comando da Sejus, em outubro de 2012.

Em março de 2013, deixou a pasta da Justiça e voltou a comandar a de Segurança Pública, com a saída do ex-desembargador federal Henrique Herkenhoff. Garcia permaneceu à frente da pasta até o final do governo Casagrande e durante quase todo o terceiro mandato de Hartung. Ele deixou a Sesp em 2018 para concorrer ao cargo de deputado estadual pelo MDB, mas não foi bem sucedido nas urnas.

Em 2023, Garcia voltou para pasta da Justiça no Espírito Santo, após convite de Casagrande, substituindo o defensor público Marcello Paiva de Mello.