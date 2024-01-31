André Garcia quer comunicação entre presídios e forças de segurança no país

André Garcia deixa o comando da Secretaria de Estado da Justiça e vai atuar em Brasília Crédito: Fernando Madeira

“Vai ser um desafio bom, porque temos ótimos profissionais, e é preciso integrar a Polícia Penal nestes esforços. É um sistema que já funciona, mas que vamos aperfeiçoar, com a troca de informações mais céleres entre as diversas agências de segurança”, observou Garcia, que deixou o cargo de secretário de Estado da Justiça.

Ele se refere aos vários setores tanto do governo federal quanto dos Estados e outros órgãos, como polícias, ministérios públicos, dentre outros, que obtêm informações em operações, no policiamento das ruas e no dia a dia dos presídios, com repercussão na segurança pública.

Outro desafio que tem grande impacto no sistema prisional diz respeito às facções criminosas. O novo titular da pasta de Polícias Penais aponta que já existe um trabalho de mapeamento sendo feito pelo governo federal. “Vamos tratar deste tema com muito cuidado, mas sabemos que é necessário que haja protagonismo dos Estados”.

Garcia irá para a posse do ministro Ricardo Lewandowski , nesta quinta-feira (1ª), e vai aproveitar para conversar e apresentar para ele as suas propostas para a pasta. Adiantou que também pretende conversar com Rafael Velasco, o titular anterior da Senappen.

“Preciso também conversar com o Velasco. Faremos uma transição. Conheço o trabalho que vem sendo feito na Senappen, tem muita coisa boa. Vale destacar que é uma continuidade dos trabalhos. Não estamos chegando com governo diferente. Vamos contribuir com a nossa experiência”, assinala.

A Senappen é responsável pela gestão dos presídios federais, do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), por acompanhar e controlar a aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional.

Indicação

Garcia relata que, há duas semanas, recebeu a ligação de um desembargador paulista, que, em nome do ministro Lewandowski, fez uma sondagem se ele aceitaria assumir a Senappen. “Pedi um tempo para refletir porque, apesar de ser uma proposta muito honrosa, vai resultar em uma mudança muito significativa na vida da minha família. Aproveitei ainda para conversar com o governador Renato Casagrande sobre o assunto”, relata.