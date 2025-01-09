Rio transborda e duas famílias ficam desalojadas em Guaçuí

O Rio Veado registrou uma elevação de 3,8 metros entre a tarde de terça e a manhã desta quinta-feira (9), alcançando um total de 5 metros, o que resultou em transbordamento em diversos pontos, segundo a Defesa Civil do município. O córrego Santa Catarina também transbordou, causando alagamentos em comércios e residências.

Duas famílias precisaram deixar suas casas devido ao avanço das águas. Em cerca de 30 residências, segundo a Defesa Civil Municipal, os moradores tiveram que deixar os móveis elevados como medida de proteção. O órgão informou que acompanha a situação, e moradores permanecem em alerta para possíveis novos alagamentos. A prefeitura disse que está realizando trabalhos de desobstrução e assistência às famílias afetadas.