Quem era adolescente que morreu afogado após pular de píer em Vitória

Wallace Cassiano de Brito da Silva, de 17 anos, morreu afogado na Enseada do Suá Crédito: Acervo familiar

O adolescente de 17 anos que morreu afogado após pular de um píer na Enseada do Suá, em Vitória, neste sábado (15), foi identificado como Wallace Cassiano de Brito da Silva. De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, junto a familiares da vítima, o rapaz era morador de Nova Carapina II, na Serra, e estava com um amigo quando tudo aconteceu.

Wallace não sabia nadar. Segundo o sargento Dan, chefe da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, o adolescente pulou com o amigo, da mesma idade, e começou a se afogar. Ele ficou submerso por cerca de 30 minutos. "Começamos as buscas e, em aproximadamente 10 minutos de mergulho. a vítima foi encontrada. Nosso protocolo é de até uma hora de submersão a gente tratar como tendo esperança de vida. Começamos a reanimar até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), mas infelizmente não houve êxito."

O sargento deu orientações sobre como agir nesses casos: "Se você vir alguém se afogando e não estiver preparado para realizar o salvamento, não entre em contato com a vítima. Ofereça algum objeto flutuante: uma prancha, uma bola, uma boia, a tampa de um cooler. Estamos nos aproximando do verão e casos como esse se tornam mais recorrentes. A orientação é evitar exceder suas capacidades físicas. Além disso, crianças e adolescentes têm que ter supervisão na praia".