Adolescente morre afogado após pular de píer em Vitória
Um adolescente de 17 anos morreu afogado após pular de um píer na Enseada do Suá, em Vitória, neste sábado (15). Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que a vítima mergulhou com um outro rapaz, mas não conseguiu nadar e desapareceu. Os militares fizeram buscas no mar por cerca de 10 minutos e localizaram o jovem. Com a ajuda de guarda-vidas, tentaram reanimá-lo no local, mas sem sucesso.
Em nota, a Polícia Científica informou que "o corpo da vítima foi encaminhado pelo serviço de transporte de cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares". O nome do rapaz não foi divulgado.