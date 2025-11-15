Turista do RJ morre afogado em praia de Guarapari

Turista fluminense, natural de Campos dos Goytacazes, tinha 34 anos Crédito: Leitor | A Gazeta

Um turista do Rio de Janeiro de 34 anos morreu afogado na Praia do Meio, no Centro de Guarapari, na manhã deste sábado (15). De acordo com a Prefeitura de Guarapari, a suspeita é que ele tenha passado mal enquanto estava no mar e, por isso, se afogou. A vítima, segundo a TV Gazeta, era natural de Campos dos Goytacazes.

De acordo com a administração municipal, os guarda-vidas estavam posicionados no Siribeira quando viram o banhista submergir. Os profissionais fizeram o resgate e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que realizou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e morreu dentro da ambulância. O nome dele não foi divulgado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), na Capital.

Esse não foi o único caso de morte por afogamento registrado na Grande Vitória neste sábado, feriado de Proclamação da República: um adolescente de 17 anos também não resistiu após pular de um píer na Enseada do Suá, em Vitória, por volta do meio-dia. Clique aqui para saber mais.