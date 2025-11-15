Turista do RJ morre afogado em praia de Guarapari
Um turista do Rio de Janeiro de 34 anos morreu afogado na Praia do Meio, no Centro de Guarapari, na manhã deste sábado (15). De acordo com a Prefeitura de Guarapari, a suspeita é que ele tenha passado mal enquanto estava no mar e, por isso, se afogou. A vítima, segundo a TV Gazeta, era natural de Campos dos Goytacazes.
De acordo com a administração municipal, os guarda-vidas estavam posicionados no Siribeira quando viram o banhista submergir. Os profissionais fizeram o resgate e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que realizou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu e morreu dentro da ambulância. O nome dele não foi divulgado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), na Capital.
Esse não foi o único caso de morte por afogamento registrado na Grande Vitória neste sábado, feriado de Proclamação da República: um adolescente de 17 anos também não resistiu após pular de um píer na Enseada do Suá, em Vitória, por volta do meio-dia. Clique aqui para saber mais.