Quatro cachorros são encontrados mortos com suspeita de envenenamento em Colatina

Quatro cachorros foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento na terça-feira (2), no bairro Vicente Soella, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Os tutores informaram à Polícia Militar que os animais estavam vivos e aparentemente saudáveis até o início da manhã daquele mesmo dia.





Segundo relatos dos tutores, a suspeita é de que os cães tenham ingerido algum alimento envenenado deixado na via pública. Informações anônimas repassadas à PM apontam que uma pessoa não identificada teria jogado ossos contaminados com veneno na rua.





Os animais foram recolhidos pelo Centro de Bem-Estar Animal e encaminhados ao Hospital Veterinário Joaquim Rossi (Unesc) para a realização de exames.





Em nota, a Prefeitura de Colatina informa que acionou a Polícia Civil e a perícia especializada. Segundo o município, um perito criminal veterinário da Polícia Científica virá de Vitória para realizar a necropsia e os exames toxicológicos que deverão identificar a causa das mortes.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.