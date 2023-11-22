Projeto cria 'ficha suja' para quem maltratar animais no ES

O Cadastro Estadual de Pessoas Punidas por Maus-Tratos a Animais, que ainda precisa ser votado em outras comissões e no plenário da Casa, é uma proposta de autoria da deputada Janete de Sá (PSB) e deverá conter dados como nome e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou a razão social e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa ou da empresa envolvida em maus-tratos, além de apontar o tipo de punição sofrida e em que período.