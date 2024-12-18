'Presente de Natal': aquaviário tem horários ampliados até domingo (22)

Lancha do Aquaviário fará o trajeto entre Vitória e Vila Velha até as 22h30 Crédito: Carlos Alberto Silva

Durante o Bom dia ES, da TV Gazeta, o diretor-presidente da Ceturb-ES informou que a ampliação dos horários acontecerá apenas neste período, considerando o aumento da procura e da visitação aos locais. Assim, quem quiser visitar as duas vilas natalinas, não precisará se limitar aos horários atuais da linha 402. O quadro de horários atualizado fica disponível nas estações do Sistema Aquaviário.

"É um presente para a população. Neste fim de semana, do dia 19 ao dia 22, vamos ampliar o horário das embarcações até as 22h30. A ideia é que a população veja as vilas natalinas iluminadas em Vitória e Vila Velha. A ampliação vai acontecer entre quinta e domingo", diz o diretor-presidente da Ceturb-ES.