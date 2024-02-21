Posto de testagem para Covid-19 na Ufes será desativado nesta quarta (21)

O que diz a Sesa: "A Secretaria da Saúde ressalta o compromisso do governo do Estado na oferta de testagem para a Covid-19 como estratégia de controle da doença. O posto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi fechado por questões operacionais. Em breve, a Sesa fará a abertura de novo ponto de testagem. Além deles, há testes disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou demais espaços dos municípios. O governo do Estado, durante três anos, estruturou os municípios em relação aos atendimentos necessários para Covid-19, tanto no treinamento dos profissionais como na oferta de insumos para realização dos atendimentos."