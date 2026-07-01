PM apreende 140 tabletes de maconha com ajuda de cães na Serra; vídeo

Uma operação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) resultou na apreensão de 140 tabletes de maconha, cocaína e outras drogas no bairro Guaraciaba, na Serra, na tarde de terça-feira (30). Os entorpecentes, que estavam escondidos em baldes enterrados na mata e em um tonel, foram encontrados com o auxílio de cães farejadores durante a Operação Força Total.





Segundo a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após informações da subseção de Inteligência do batalhão sobre a atuação de traficantes na região.





Equipes do 2º Pelotão de Operações com Cães realizaram buscas em uma área de mata com o apoio dos cães farejadores Xamã, Ceci, Nix e Danger, que localizaram diversos esconderijos utilizados para armazenar drogas (veja acima).





Ao todo, foram apreendidos:

140 tabletes de maconha;

729 porções da mesma droga (entre b uchas e pedaços);

234 pinos de cocaína;

10 papelotes de cocaína;

Sete tabletes de pasta base de cocaína;

Um pacote de skunk pesando 710 gramas;

Três porções de haxixe que totalizaram 89 gramas;

Três balanças de precisão, um rádio comunicador e um aparelho celular.





Todo o material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra. Nenhum suspeito foi localizado ou preso.