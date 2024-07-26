PL apresenta vice em Anchieta, mas PSDB está fora de aliança

Convenção do PL confirma Luiz Mattos (3º, da esquerda para a direita) e apresenta Richard Costa (barba) como vice para a disputa à Prefeitura de Anchieta

Para reforçar esse posicionamento, a assessoria compartilhou um vídeo de Malta em que ele fala da criação de uma frente ampla de partidos que teria se unido para confrontar candidaturas de extrema-direita. O PSDB, destacou o senador, faria parte deste grupo e, portanto, não caberia em uma aliança com o PL.

Além de Luiz Mattos ter falado da articulação que havia levado o tucanato a reforçar sua candidatura a prefeito, o presidente do diretório municipal do PSDB, Leonardo Machado, também tinha confirmado o apoio para A Gazeta. Após a convenção, realizada nesta quinta-feira (25) e a manifestação do diretório estadual do PL, nenhum dos dois retornou os contatos feitos pela reportagem para comentar as mudanças de rumo.