PL apresenta vice em Anchieta, mas PSDB está fora de aliança

Até a formalização das coligações junto à Justiça Eleitoral, as articulações envolvendo os partidos podem mudar rumos e apoios. E essa situação ficou evidente após a convenção do PL em Anchieta, que confirmou o advogado Luiz Mattos como candidato a prefeito pelo partido, compondo com o empresário Richard Costa (PRTB) como vice na chapa. Contudo, o PSDB ficou fora da aliança para as Eleições 2024.
A parceria com os tucanos, anunciada inicialmente pelo próprio candidato do PL, não foi aprovada pelo diretório estadual da legenda, ao considerar que o PSDB está mais à esquerda no espectro político, ou seja, as duas siglas têm diferenças ideológicas. O veto à aliança foi informado pela assessoria do senador Magno Malta, presidente estadual do PL, frisando que a legenda só faz alianças com outra que seja igualmente de direita.
Para reforçar esse posicionamento, a assessoria compartilhou um vídeo de Malta em que ele fala da criação de uma frente ampla de partidos que teria se unido para confrontar candidaturas de extrema-direita. O PSDB, destacou o senador, faria parte deste grupo e, portanto, não caberia em uma aliança com o PL.
Além de Luiz Mattos ter falado da articulação que havia levado o tucanato a reforçar sua candidatura a prefeito, o presidente do diretório municipal do PSDB, Leonardo Machado, também tinha confirmado o apoio para A Gazeta. Após a convenção, realizada nesta quinta-feira (25) e a manifestação do diretório estadual do PL, nenhum dos dois retornou os contatos feitos pela reportagem para comentar as mudanças de rumo.