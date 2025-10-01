Pescadores do ES improvisaram vela com roupas após pane em lancha em alto-mar

Após o motor da lancha em que estavam sofrer uma pane em alto-mar , Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o montador de móveis Ronald Menezes improvisaram uma vela, usando roupas, para que a embarcação continuasse se movendo com a força do vento. Eles fizeram um vídeo mostrando a "gambiarra" (veja acima) .

A dupla, que havia saído para pescar em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no domingo (28), foi empurrada até São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, onde foram localizados na terça-feira (30) por um navio mercante. Para sobreviver, os dois comeram peixe cru que pescaram no oceano e racionaram água. Leia mais sobre a história clicando aqui.