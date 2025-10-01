Empresário e pescador resgatados no RJ narram apreensão vivida em alto-mar

Maikel: Em cinco minutos que começamos a voltar para casa, o motor parou total. Aí o Maikel disse: 'meu Deus do céu'. Ele foi olhar e falou: 'deu ruim'. Quando olhei para trás, ele disse que o motor tinha parado. Tentamos descobrir a causa para ter parado o motor, mas infelizmente não achamos o motivo real, apagou tudo. Até o rádio apagou. Se o rádio não tivesse apagado, a gente teria como acionar o socorro. A gente conseguiu fazer uma chamada com o rádio antes de apagar, tinha duas embarcações bem próximas da gente, (a cerca de) uma milha (1,6 km). A gente saiu de Anchieta e por volta das 16h falei: 'vamos voltar'. O barco estava cheio, foi uma pescaria abençoada. Aí navegamos cinco milhas voltando e deu a pane. Na mesma hora joguei os ferros porque sabia que o vento estava bem mais forte. Mas tarde o vento começou a entrar e no dia seguinte sabia que o vento ia ser mais bravo ainda. Quando joguei os ferros para segurar a lancha, ele parou ali e foi a hora que fiz contato com os quatro barcos próximos, só que ninguém respondeu. Eu sinalizei, mas não estavam vendo (a gente). Aí escureceu. Falaram com meu irmão que as embarcações viram a nossa lanterna, mas acharam que outro (barco) estava mais perto e foram deixando paro outro, e ninguém foi atrás. Na manhã seguinte tive noção da grandeza das ondas e estávamos mais longe. Andamos sete milhas em uma noite. Em São Tomé eu ia me arriscar nadando, porque mais para frente ia ser mais difícil ser encontrado. O rebocador que me fez mudar de ideia. Um momento de desespero foi o avião da FAB passando em cima da gente e não nos viu. Ontem, por volta de 11h, ele passou pertinho. AÍ desesperamos porque, se eles não nos vissem, ninguém ia ver e nós acenamos. Os rebocadores nos viram, mas acharam que nós estávamos pescando. Eu pensava em como a cabeça deles (família) estava sem saber uma notícia nossa. A situação deles era mais desesperadora que a nossa por nem saber se iam achar o nosso corpo.