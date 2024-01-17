Pedestre fica ferido em acidente entre dois carros na BR 101, na Serra

Um dos veículos envolvidos no acidente ficou com o vidro e o capô destruídos

A PRF, Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.

O pedestre atingido foi encaminhado para o hospital e a faixa 2, no sentido norte, foi interditada. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.