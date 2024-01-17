Carro invade pet shop após acidente em cruzamento de Linhares

Um carro invadiu um pet shop após se envolver em uma batida com outro veículo em um cruzamento no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo informações iniciais da Polícia Militar, um dos motoristas apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado para a delegacia.
O acidente ocorreu entre um Volkswagen Gol prata e outro Gol, de cor branca, antes das 8h, entre as avenidas Monsenhor Pedrinha e Cachoeiro de Itapemirim. O carro prata acabou batendo na entrada do comércio e ficou com a frente bastante danificada. A porta do estabelecimento ficou destruída e o prejuízo estimado pelo dono é de mais de R$ 1 mil.
Em relato para o repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, o condutor do Gol prata, o trabalhador rural Maxwell Calixto Santos, contou que seguia na via de preferência, quando foi surpreendido pelo outro veículo que vinha no outro sentido e não respeitou a sinalização da avenida.
“O rapaz do Gol não parou na placa de pare e entrou na minha frente. Aí aconteceu o que aconteceu ali. Eu perguntei porque ele não parou na placa de pare, que era obrigação dele parar. Ele não falou nada, falou que é para me procurar o meu direito e que se ele estiver errado, ele vai pagar”, comentou Maxwell.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência, duas mulheres - uma de cada automóvel - precisaram ser socorridas para um hospital.
“No local, os militares constataram que havia uma colisão entre dois veículos, sendo que em um deles havia uma mulher com ferimentos na perna e dores no pescoço, que foi retirada pelos bombeiros e entregue aos cuidados da equipe do Samu. No outro veículo havia três ocupantes, entre eles uma mulher jovem, completamente desorientada. Ela foi deixada aos cuidados da equipe do Samu”.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação respondeu que o motorista com sinais de embriaguez, que conduzia o Gol branco, se recusou a fazer o teste do bafômetro.
"Na manhã desta quarta-feira (17), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito no bairro Araçá, Linhares. No local, um homem informou que conduzia um veículo Gol, pela Rua Monsenhor Pedrinha (sentido Araçá x Interlagos), quando no cruzamento com a Avenida Cachoeiro de Itapemirim, um outro carro não respeitou a placa de "pare", e colidiu transversalmente no automóvel dele. Devido a colisão, dois passageiros do Gol sofreram lesões sendo socorridos pelo Samu. O motorista deste veículo realizou o teste do etilômetro que deu negativo. O outro condutor se recusou a soprar o bafômetro, porém apresentava fala alterada, olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes, sonolência, exaltação, agressividade, arrogância, ironia e dispersão. Devido ao fato, ele foi conduzido para a Delegacia Regional do município".