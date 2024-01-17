Carro invade pet shop após acidente em cruzamento de Linhares

Veículo ficou com a frente bastante danificada após batida em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um carro invadiu um pet shop após se envolver em uma batida com outro veículo em um cruzamento no bairro Araçá, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta quarta-feira (17). Segundo informações iniciais da Polícia Militar , um dos motoristas apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado para a delegacia.

O acidente ocorreu entre um Volkswagen Gol prata e outro Gol, de cor branca, antes das 8h, entre as avenidas Monsenhor Pedrinha e Cachoeiro de Itapemirim. O carro prata acabou batendo na entrada do comércio e ficou com a frente bastante danificada. A porta do estabelecimento ficou destruída e o prejuízo estimado pelo dono é de mais de R$ 1 mil.

Em relato para o repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, o condutor do Gol prata, o trabalhador rural Maxwell Calixto Santos, contou que seguia na via de preferência, quando foi surpreendido pelo outro veículo que vinha no outro sentido e não respeitou a sinalização da avenida.

“O rapaz do Gol não parou na placa de pare e entrou na minha frente. Aí aconteceu o que aconteceu ali. Eu perguntei porque ele não parou na placa de pare, que era obrigação dele parar. Ele não falou nada, falou que é para me procurar o meu direito e que se ele estiver errado, ele vai pagar”, comentou Maxwell.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , que atuou na ocorrência, duas mulheres - uma de cada automóvel - precisaram ser socorridas para um hospital.

“No local, os militares constataram que havia uma colisão entre dois veículos, sendo que em um deles havia uma mulher com ferimentos na perna e dores no pescoço, que foi retirada pelos bombeiros e entregue aos cuidados da equipe do Samu. No outro veículo havia três ocupantes, entre eles uma mulher jovem, completamente desorientada. Ela foi deixada aos cuidados da equipe do Samu”.

A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação respondeu que o motorista com sinais de embriaguez, que conduzia o Gol branco, se recusou a fazer o teste do bafômetro.