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Caso de polícia

Mulher morta por dupla presa após "perseguição de cinema" é identificada em Colatina

Luara Nunes Vicente Xavier Ramos foi assassinada a tiros no bairro São Pedro; após o crime, houve uma perseguição aos suspeitos pelas ruas da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2024 às 19:33

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 19:33

Luara Nunes Vicente Xavier Ramos, de 22 anos, foi morta a tiros no bairro São Pedro, em Colatina, na noite de segunda-feira (16)
Luara Nunes Vicente Xavier Ramos, de 22 anos, foi morta a tiros no bairro São Pedro, em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi palco de uma "perseguição de cinema" após a morte da jovem identificada como Luara Nunes Vicente Xavier Ramos, de 22 anos. Ela foi assassinada a tiros na noite de segunda-feira (15), no bairro São Pedro, e, logo após o crime, iniciou-se uma fuga, que resultou na prisão de dois homens, um de 20 anos e outro de 30 anos.
Segundo a Polícia Militar, quatro homens teriam matado Luara próximo a um bar e, durante o deslocamento das viaturas ao local do crime, os policiais receberam informações de que os suspeitos teriam fugido em um veículo Prisma, na cor branca. 

A perseguição

De acordo com informações da PM, durante as buscas aos suspeitos do crime, os policiais avistaram um Prisma branco em alta velocidade, realizando manobras arriscadas e arrastando pneu, o que chamou a atenção dos militares, que iniciaram a perseguição. Assim que o motorista do carro percebeu a presença da polícia, ele aumentou a velocidade e furou o sinal vermelho, segundo a PM.
Quando passava pela Ponte Florentino Avidos, o veículo entrou na contramão. Policiais aproveitaram a situação e uma viatura cercou a ponte. Mesmo assim, o carro em fuga e em alta velocidade continuou na contramão, e o condutor desobedeceu a todas as ordens de parada, tendo um policial se jogado no chão para não ser atropelado.

Duas pessoas atropeladas

Ainda durante a fuga, o carro onde estavam os suspeitos bateu em uma motocicleta. Os dois ocupantes da moto caíram e os criminosos continuaram com a fuga. Em seguida, populares indicaram à polícia para onde o veículo havia seguido. A PM então continuou a perseguição e encontrou o carro estacionado e trancado no bairro Bela Vista, sem ninguém no interior do veículo. 
Por meio de câmeras de videomonitoramento de casas próximas ao local onde o carro foi encontrado, foi possível ver que um homem havia saído do veículo. Dessa forma, os policiais conseguiram verificar as características do suspeito e para onde havia fugido.

Cerco para pegar suspeito

Foi realizado um cerco nas imediações e uma equipe que estava em patrulhamento pelo bairro Vista da Serra logo percebeu a atitude suspeita de outro homem, que estava em um Wolkswagen Gol. A polícia fez a abordagem e nesse momento o telefone do homem tocou. Do outro lado da linha, uma pessoa informou a localização de onde havia abandonado um carro e pediu para que o buscasse.
Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito com as chaves do carro que havia sido abandonado no bairro Bela Vista. A polícia fez buscas no Gol e encontrou a quantia de R$ 254,25 em moedas e em espécie. Já no carro abandonado foi encontrado uma touca ninja camuflada no banco traseiro e uma munição calibre 380 intacta. Ao verificar a placa, os policiais identificaram outro modelo de veículo, diferente do perseguido momentos antes. O chassi indicava que o carro tinha restrição no Rio de Janeiro.

Suspeitos presos

Segundo a Polícia Civil, os dois carros, o Prisma branco e o Wolkswagen Gol, foram guinchados. Os dois suspeitos, que dirigiam os veículos, foram conduzidos até a 15ª Delegacia Regional de Colatina e encaminhados ao sistema prisional. De acordo com a PM, os dois homens possuem vasto histórico criminal, sendo que um deles estava foragido. 
Eles foram autuados em flagrante por homicídio qualificado por recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima, tentativa de homicídio qualificado cometido contra agente de segurança pública, duas tentativas de homicídio com dolo eventual, conduzir veículo adulterado, receptação e dirigir gerando perigo de dano.
O corpo de Luara foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado aos familiares.

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