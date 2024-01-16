Dupla suspeita de matar mulher é presa após perseguição e acidente em Colatina

O veículo suspeito trafegou na contramão da ponte Florentino Avidos e quase atropelou um policial durante a perseguição em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Uma mulher de 22 anos foi assassinada a tiros na noite desta segunda-feira (15), no bairro São Pedro, em Colatina , e após o crime iniciou-se uma perseguição policial, que resultou na prisão de dois homens, um de 20 anos e outro de 30 anos.

Eles foram autuados em flagrante por homicídio qualificado por recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima, tentativa de homicídio qualificado cometido contra agente de segurança pública, duas tentativas de homicídio com dolo eventual, conduzir veículo adulterado, receptação e dirigir gerando perigo de dano.

O homicídio

Na noite da última segunda, a Polícia Militar foi acionada para verificar um homicídio no bairro São Pedro. Quatro homens teriam matado uma mulher próximo a um bar. Durante o deslocamento da polícia, eles receberam informações de que os suspeitos teriam fugido em um veículo.

Durante as buscas, policiais avistaram um carro em alta velocidade, realizando manobras arriscadas e arrastando pneu, o que chamou a atenção dos militares, que iniciaram a perseguição. Assim que o motorista do carro percebeu a presença da polícia, ele aumentou a velocidade e furou o sinal vermelho, segundo a PM.

Quando passava pela Ponte Florentino Avidos, o veículo entrou na contramão. Policiais aproveitaram a situação e uma viatura cercou a ponte. Mesmo assim, o carro em fuga e em alta velocidade continuou na contramão, e o condutor desobedeceu a todas as ordens de parada, tendo um policial se jogado no chão para não ser atropelado.

Acidente

Durante a fuga, o carro onde estavam os suspeitos, bateu em uma motocicleta. Os dois ocupantes da moto caíram e os criminosos continuaram com a fuga. Em seguida, populares indicaram à polícia para onde o veículo havia seguido. A PM então continuou a perseguição e encontrou o carro estacionado e trancado no bairro Bela Vista, sem ninguém no interior.

Por meio de câmeras de videomonitoramento de casas próximas ao local onde estava o carro foi possível ver que um homem havia saído do veículo e assim verificaram-se as características do suspeito e para onde havia fugido.

Foi realizado um cerco nas imediações e uma equipe que estava em patrulhamento pelo bairro Vista da Serra, percebeu a atitude suspeita de outro homem que estava em um Wolkswagen Gol. A polícia fez abordagem e nesse momento o telefone do homem tocou: do outro lado da linha, uma pessoa informou a localização de onde havia abandonado um carro e pediu para que o buscasse.

Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito com as chaves do carro que havia sido abandonado no bairro Bela Vista. A polícia fez buscas no Gol e encontrou a quantia de R$ 254,25 reais em moedas e em espécie. Já no carro abandonado foi encontrado uma touca ninja camuflada no banco traseiro e uma munição calibre 380 intacta. Ao verificar a placa, identificou-se outro modelo de veículo, diferente do perseguido momentos antes. O chassi indicava que tinha restrição no Rio de Janeiro.

Os carros foram guinchados e os dois homens conduzidos até a 15ª Delegacia Regional de Colatina e posteriormente encaminhados ao sistema prisional.