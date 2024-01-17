Homem é espancado com marreta e picareta por grupo de 8 pessoas em Vitória

Um homem, de 28 anos, foi agredido com golpes de marreta e picaretas no bairro Caratoíra, em Vitória, na tarde desta terça-feira (16). A vítima foi alvo de um grupo de pelo menos oito pessoas, que tinham como intuito executar o homem.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve na região onde o crime aconteceu e conversou com testemunhas que presenciaram a situação. Segundo os moradores, o homem teria descido as escadarias do bairro na tentativa de fugir, mas os suspeitos o seguiram até a Avenida Santo Antônio e continuaram o agredindo com golpes de marretas e picaretas, ferramentas que eles encontraram em uma obra na escadaria, além de chutes e socos.

Segundo a apuração da TV Gazeta, a vítima teria fugido para um comércio na região na tentativa de escapar de ser morto. A Polícia Militar afirmou, por nota, que os policiais receberam a denúncia de que um homem estaria sendo arrastado para o Morro do Quadro, onde seria executado por criminosos. Quando os militares chegaram ao local informado por testemunhas, os suspeitos fugiram pelas escadarias para o alto do morro.

No bairro, os policiais encontraram o jovem afirmando que estava com muita dor e diversos ferimentos nas pernas, braços e na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima, que foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou que a ocorrência será investigada por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A corporação ressaltou que nenhuma outra informação será repassada.