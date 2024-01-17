Motorista tem visão ofuscada pelo sol e carro bate em poste no Sul do ES

Uma mulher ficou ferida após bater com o carro em um poste na Rodovia do Penedo, a ES 487, na zona rural de Itapemirim, no Sul do Estado, no começo da noite da última terça-feira (16). Ela contou para a Polícia Militar que o sol estava se ponto, o que ofuscou a visão dela, provocando o acidente.
Com o impacto, o poste quebrou, foi arrastado por cima da pista e caiu sobre o carro. Segundo registro da polícia no local do acidente, a equipe identificou o veículo, a condutora e mais dois ocupantes. Uma passageira ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim.
O Corpo de Bombeiros prestou apoio à ocorrência. O outro passageiro foi atendido no local pelo Samu no local e não precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Já a condutora não sofreu lesões.
Procurada por A Gazeta, a EDP disse que uma equipe está trabalhando no local para substituir o poste danificado após a colisão de um veículo. Por questões de segurança, um cliente próximo à localidade ficará com o fornecimento interrompido até a conclusão do serviço.