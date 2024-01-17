Acidente entre dois veículos complica trânsito na Enseada do Suá

Um acidente entre uma caminhonete e um carro deixou o trânsito complicado na manhã desta quarta-feira (17) na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória.
Conforme apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, a motorista da caminhonete contou que, quando acessou a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, com destino à Praça do Papa, a condutora do carro branco teria avançado o sinal e atingido a lateral do veículo. As duas tiveram apenas ferimentos leves.
Guardas municipais estiveram no local e realizaram testes do bafômetro nas duas motoristas, que deram negativo. Às 7h10, um guincho começou a retirar o primeiro carro da pista, causando lentidão. Guardas ficaram na região desviando o tráfego.