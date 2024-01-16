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Jardim Carapina

Perseguição com troca de tiros e acidente termina com um preso na Serra

Conforme boletim de ocorrência da PM, dois homens atiraram contra os policiais e perderam controle da moto em uma curva na Avenida Presidente Dutra; outros dois suspeitos fugiram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2024 às 13:37

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 13:37

3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra
3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Uma perseguição policial a quatro indivíduos em duas motos em Jardim Carapina, na Serra, terminou com um homem preso na segunda-feira (15). Durante a fuga, dois suspeitos colidiram contra um muro. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar suspeitos que estariam atirando em uma praça do bairro.
No local, os militares teriam visto duas duplas em motos, todos os indivíduos sem usar capacete. Após perceberem a presença dos policiais, os quatro suspeitos tentaram fugir e um deles chegou a apontar uma arma contra os agentes.
Após a situação, os militares teriam dado ordem de parada e a perseguição policial foi iniciada. Uma das duplas conseguiu fugir durante a situação. Os outros dois suspeitos, um de 19 anos, e outro de 30, chegaram à Avenida Presidente Dutra e começaram a disparar contra os policiais.
Ainda na via, o motociclista perdeu o controle durante uma curva e colidiu com um muro. Junto com os dois homens, os militares teriam encontrado munição e uma armas de fogo. Os indivíduos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, sendo, posteriormente, levados à Delegacia Regional da Serra.
Por nota, a Polícia Civil informou que o homem de 30 anos, identificado como Weldes Santos de Souza, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada (2x) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o jovem de 19 anos foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. 

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