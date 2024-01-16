Perseguição com troca de tiros e acidente termina com um preso na Serra

3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Uma perseguição policial a quatro indivíduos em duas motos em Jardim Carapina, na Serra, terminou com um homem preso na segunda-feira (15). Durante a fuga, dois suspeitos colidiram contra um muro. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar suspeitos que estariam atirando em uma praça do bairro.

No local, os militares teriam visto duas duplas em motos, todos os indivíduos sem usar capacete. Após perceberem a presença dos policiais, os quatro suspeitos tentaram fugir e um deles chegou a apontar uma arma contra os agentes.

Após a situação, os militares teriam dado ordem de parada e a perseguição policial foi iniciada. Uma das duplas conseguiu fugir durante a situação. Os outros dois suspeitos, um de 19 anos, e outro de 30, chegaram à Avenida Presidente Dutra e começaram a disparar contra os policiais.

Ainda na via, o motociclista perdeu o controle durante uma curva e colidiu com um muro. Junto com os dois homens, os militares teriam encontrado munição e uma armas de fogo. Os indivíduos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, sendo, posteriormente, levados à Delegacia Regional da Serra.