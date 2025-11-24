Obras interditam totalmente trecho da BR 101 na Serra

O trecho da BR 101 na Serra, que passa por obras de ampliação de faixas, será interditado novamente de forma total na terça-feira (25), das 13h às 15h30. Segundo a Ecovias Capixaba, as interdições serão feitas no quilômetro 247 (sentido Fundão) e 245 (sentido Vitória), sendo bloqueado o acesso de veículos, pessoas e máquinas. A concessionária ainda destaca que, se for necessário, a via pode iniciar o sistema Pare e Siga após as 15h30, e pedem que os condutores redobrem a atenção ao passarem pela região.