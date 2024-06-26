Mulher morre após ser baleada na cabeça em Cariacica e ficar internada

"Transeuntes relataram que a vítima mantinha um relacionamento com um homem que havia passado correndo pela rua. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado", completou a PM. Na última terça-feira, Lucineia não resistiu aos ferimentos. Ela deixou seis filhos.

O pai de Lucineia conversou com a TV Gazeta. Ele disse que a família é do interior do Estado e que não conhecia esse companheiro da vítima. Ainda afirmou que a mulher era usuária de drogas e que vinha reclamando sobre estar sendo perseguida, mas não detalhava as ameaças.