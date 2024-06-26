Homem é baleado e adolescente acaba detido durante ação policial em Vitória

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães e do 1º Batalhão de Polícia Militar estiveram na operação em Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 21 anos foi baleado e um adolescente, de 17, foi detido durante uma operação policial nos bairros Romão e Forte São João, em Vitória. Tudo aconteceu durante a terça-feira (25) quando o 1º Batalhão da Polícia Militar e Batalhão de Ações com Cães patrulhava a região, dividido em duas equipes, sendo que uma delas foi alvo de tiros de um grupo de pessoas, segundo a corporação.

Os agentes então revidaram, tendo os disparos atingido o homem. Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

A polícia informou que o suspeito tem passagem por tráfico de drogas, homicídio e porte de arma de fogo. Além disso, há um mandado de prisão por tráfico. O adolescente foi detido com entorpecentes.

Na ocorrência, foram apreendidos dois revólveres calibre 38; duas munições calibre 38; três munições 9mm; 416 buchas de maconha; 80 tiras de maconha; 71 pedras de crack; 28 pinos de cocaína; 16 papelotes de cocaína; 395 gramas de crack e 20 gramas de maconha.

Ação após tiros na segunda

O caso desta terça-feira (25) aconteceu para reforçar a vigilância na região após o tiroteio na tarde de segunda-feira (24) no bairro Forte São João. De acordo com a polícia, dois homens, ao avistarem os agentes, atiraram e fugiram para uma área de mata. Os dois suspeitos não foram encontrados até a publicação desta matéria.