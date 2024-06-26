Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Romão e Forte São João

Homem é baleado e adolescente acaba detido durante ação policial em Vitória

O caso desta terça-feira (25) aconteceu para reforçar a vigilância na região após o tiroteio na tarde de segunda-feira (24) no bairro Forte São João
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2024 às 21:04

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 21:04

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães e do 1º Batalhão de Polícia Militar
Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães e do 1º Batalhão de Polícia Militar estiveram na operação em Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Um homem de 21 anos foi baleado e um adolescente, de 17, foi detido durante uma operação policial nos bairros Romão e Forte São João, em Vitória. Tudo aconteceu durante a terça-feira (25) quando o 1º Batalhão da Polícia Militar e Batalhão de Ações com Cães patrulhava a região, dividido em duas equipes, sendo que uma delas foi alvo de tiros de um grupo de pessoas, segundo a corporação.
Os agentes então revidaram, tendo os disparos atingido o homem. Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
A polícia informou que o suspeito tem passagem por tráfico de drogas, homicídio e porte de arma de fogo. Além disso, há um mandado de prisão por tráfico. O adolescente foi detido com entorpecentes.
Na ocorrência, foram apreendidos dois revólveres calibre 38; duas munições calibre 38; três munições 9mm; 416 buchas de maconha; 80 tiras de maconha; 71 pedras de crack; 28 pinos de cocaína; 16 papelotes de cocaína; 395 gramas de crack e 20 gramas de maconha.

Ação após tiros na segunda

O caso desta terça-feira (25) aconteceu para reforçar a vigilância na região após o tiroteio na tarde de segunda-feira (24) no bairro Forte São João. De acordo com a polícia, dois homens, ao avistarem os agentes, atiraram e fugiram para uma área de mata. Os dois suspeitos não foram encontrados até a publicação desta matéria.
Na ronda, uma mulher de 29 anos também foi abordada após ser vista correndo com uma mochila nas costas. Aos agentes, ela explicou que uma pessoa a coagiu a carregar a bolsa e não sabia qual o material estava levando.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados