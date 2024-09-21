Mulher é morta a tiros em Ibiraçu

Uma mulher foi encontrada morta a tiros em uma área atrás de posto de gasolina às margens da BR 101, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (21).

Segundo a Polícia Militar, o acionamento foi feito por um motorista que, ao se aproximar do caminhão dele, viu o corpo da mulher — ainda não identificada — no chão. O local é uma área de estacionamento no bairro São Cristóvão, onde ficam veículos de grande porte.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ibiraçu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória.