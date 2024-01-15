Motorista perde o controle da direção e caminhão atinge poste em Vitória

O motorista de um caminhão de bebidas perdeu o controle da direção e o veículo atingiu um poste localizado na rua Deozino Corrêa, no bairro Bela Vista, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (15). A concessionária de energia EDP informou que, imediatamente, uma equipe foi ao local e eliminou os riscos.
Ainda durante a ocorrência, a concessionária esclareceu que “uma equipe de obra pesada estava a caminho para realizar os reparos necessários e não houve interrupção no fornecimento de energia na região”. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar comunicou que não foi acionada.