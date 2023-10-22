Jovem morre em colisão com caminhão estacionado, em São Gabriel da Palha

Um homem de 19 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após um grave acidente na noite deste sábado (21) na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo. A motocicleta em que a vítima estava teria batido na traseira do caminhão estacionado no acostamento da via.
De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta de 20h. Quando a equipe chegou no local, encontraram o motociclista caído no chão e ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do homem.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 20h35. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.