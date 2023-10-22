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Acidente

Jovem morre em colisão com caminhão estacionado, em São Gabriel da Palha

Motocicleta conduzida pela vítima de 19 anos teria batido na traseira do veículo, que estava no acostamento, segundo a PM
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

22 out 2023 às 11:10

Publicado em 22 de Outubro de 2023 às 11:10

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Um homem de 19 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após um grave acidente na noite deste sábado (21) na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo. A motocicleta em que a vítima estava teria batido na traseira do caminhão estacionado no acostamento da via.
De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu por volta de 20h. Quando a equipe chegou no local, encontraram o motociclista caído no chão e ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do homem.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 20h35. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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