Motociclista morre e jovem fica ferido em batida entre motos em Anchieta

Um homem de 48 anos, identificado como Claudinei Layber Smider, morreu após uma batida entre duas motocicletas por volta das 18h14 de quarta-feira (14), na localidade de Baixo Pongal, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O outro motociclista, de 18 anos, ficou gravemente ferido.





Segundo a Polícia Militar, Claudinei pilotava uma Honda Biz 125 e foi socorrido desacordado e em estado grave para o Pronto Atendimento Danilo Monteiro de Castro, no Centro de Iconha, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.





O jovem, que conduzia uma Honda CG 150 Fan, recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de saúde de Anchieta que passava pelo local e foi levado inicialmente ao Hospital de Piúma. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser intubado e transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal atenderam à ocorrência.





As duas motocicletas estavam com o licenciamento regular, conforme a PM. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Claudinei, porém, estava vencida desde 2022. As causas do batida não foram informadas. A Polícia Civil informou que vai apurar as circunstâncias do acidente.