Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 262 em Iúna

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto e o Chevrolet Corsa bateram de frente. O motociclista, um jovem de 18 anos, foi socorrido para um hospital da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele não é habilitado, segundo a polícia. Já o motorista do carro saiu ileso.