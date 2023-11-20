Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 262 em Iúna

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro por volta de 10h30 de domingo (19), no km 183,9 da BR 262, próximo ao trevo de Pequiá, em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto e o Chevrolet Corsa bateram de frente. O motociclista, um jovem de 18 anos, foi socorrido para um hospital da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele não é habilitado, segundo a polícia. Já o motorista do carro saiu ileso.