Incêndio em fábrica de MDF pode ter começado em área de preservação

A empresa Placas do Brasil, que teve sua fábrica atingida por um incêndio na tarde de domingo (19), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, afirmou, em nota, que as chamas podem ter sido iniciadas por conta de uma queimada em uma Área de Preservação Permanente (APP) no entorno. A causa do fogo será investigada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a empresa, o vento pode ter levado as chamas até a área da fábrica, onde há o pátio e também os silos, que fazem o armazenamento de matéria-prima. As demais instalações industriais e do setor administrativo foram preservadas. No momento é feito o trabalho de rescaldo – resfriamento do ambiente para impedir que surjam novas chamas.
Ainda não há uma previsão para a conclusão da operação do Corpo de Bombeiros no local, no entanto. Além da corporação, há o apoio aéreo do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e também da equipe de brigadistas da empresa, com carros-pipa e hidrantes. Estima-se que foram utilizados mais de 1 milhão de litros de água.
Em atualização, nesta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos de resfriamento ocorrem em duas frentes: a primeira dos dois silos atingidos e na retirada do material que está no menor. Uma outra equipe atua na área de armazenamento de madeiras trituradas. São os dois locais onde o fogo continua confinado.