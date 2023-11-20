Incêndio em fábrica de MDF no ES continua e helicóptero ajuda em combate

A operação de combate ao incêndio à fábrica da empresa Placas do Brasil – especializada na produção e comercialização de painéis de MDF – localizada em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, que começou domingo (19), segue nesta segunda-feira (20) e conta com o apoio até de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). Foram feitos sobrevoos para avaliar as dimensões das chamas e os possíveis danos.
A equipe do Notaer permanece no local para auxiliar nos trabalhos, caso sejam necessários novos sobrevoos e também a atuação direta no combate ao incêndio. As ações coordenadas pelo Corpo de Bombeiros possuem também a ajuda de brigadistas da empresa, com o uso de carros-pipa e hidrantes.
Ainda não há uma previsão para a conclusão dos trabalhos para o combate do incêndio. Na manhã de segunda (20) está sendo feito o rescaldo, que consiste no resfriamento da área. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, acompanha os trabalhos. Foi instalado um Sistema de Comando de Operações (SCO) para orientar na operação.
Em atualização, nesta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros informou que os trabalhos de resfriamento ocorrem em duas frentes: a primeira dos dois silos atingidos e na retirada do material que está no menor. Uma outra equipe atua na área de armazenamento de madeiras trituradas. São os dois locais onde o fogo continua confinado.
Relembre a situação
Um incêndio atingiu a área da empresa Placas do Brasil. O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas, com apoio de caminhões-pipa do município para reforçar o trabalho e de brigadistas da própria fábrica, além de helicóptero do Notaer. O fogo incidiu principalmente no pátio e onde há o armazenamento de material, mas já foi controlado. Não há registro de vítimas.
Em imagens, é possível ver a presença dos veículos que trazem água para apagar as chamas. Havia bastante fumaça e fogo. Os Bombeiros informaram que as chamas não chegaram às demais instalações industriais, que foram preservadas.
Segundo o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, em uma publicação feita no Instagram, o incêndio teria sido causado por uma queimada que ocorreu na vegetação no entorno, em uma área muito seca, se alastrou e chegou até a indústria, que produz placas de madeira (MDF).