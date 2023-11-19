Carreta tomba e carro cai em córrego em acidente na BR 259

A imagem é impressionante: uma carreta ficou com as rodas para cima, com a carga toda espalhada às margens da estrada, e um carro caiu em um córrego ao lado, na altura do km 16 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do automóvel sofreu ferimentos leves, mas precisou ser socorrido para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Não foi informado o estado de saúde do caminhoneiro e, até o momento, não há uma confirmação sobre o que causou a batida. É possível ver a frente do carro bastante amassada. Também se observa que o veículo pesado transportava caixas de papel.
No início da noite, o trânsito está fluindo com o uso de meia pista, com a equipe da PRF para coordenar o tráfego. A ocorrência permanece em andamento, enquanto que os veículos permanecem no local, no aguardo de que guinchos façam as remoções.