Sobrinho briga com a tia e coloca fogo em casa em Ponto Belo

Em relato aos militares, a tia do jovem disse que na noite anterior o suspeito ficou alterado e a ameaçou de morte, após acusá-la por conta do sumiço de uma quantia de R$ 700. Ela contou aos policiais que os dois dormiam no mesmo quarto. O homem foi localizado após buscas.

No momento do incêndio, a tia disse que dormia em um quarto com a irmã, quando sentiu um forte calor. Ao abrir os olhos, percebeu que o teto da casa, em forro de PVC, estava em chamas. O cômodo estava com a porta trancada, mas ela conseguiu sair por um outro quarto, onde a idosa dormia. Como a senhora tinha dificuldade de locomoção, ela recebeu ajuda para fugir das chamas.