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Autuado em flagrante

Sobrinho briga com a tia e coloca fogo em casa em Ponto Belo

Ninguém ficou ferido. Segundo relato da tia, ela e o jovem dormiam no mesmo quarto e ele suspeitava que ela era responsável pelo sumiço de R$ 700
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 nov 2023 às 19:22

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 19:22

Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Jovem foi encaminhado para a Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um jovem de 22 anos foi preso após confessar ter ateado fogo na casa onde mora na localidade de Carvão, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (19). Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, estavam no imóvel a tia dele, de 56 anos, uma irmã dela, de 47, e a mãe delas, uma senhora que não teve a idade revelada. Todas conseguiram sair do local e ninguém ficou ferido. As vítimas recusaram atendimento médico.
Em relato aos militares, a tia do jovem disse que na noite anterior o suspeito ficou alterado e a ameaçou de morte, após acusá-la por conta do sumiço de uma quantia de R$ 700. Ela contou aos policiais que os dois dormiam no mesmo quarto. O homem foi localizado após buscas.
No momento do incêndio, a tia disse que dormia em um quarto com a irmã, quando sentiu um forte calor. Ao abrir os olhos, percebeu que o teto da casa, em forro de PVC, estava em chamas. O cômodo estava com a porta trancada, mas ela conseguiu sair por um outro quarto, onde a idosa dormia. Como a senhora tinha dificuldade de locomoção, ela recebeu ajuda para fugir das chamas.
Segundo a Polícia Civil, o jovem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, com causa de aumento de pena por ser em casa habitada ou destinada à habitação. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.

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