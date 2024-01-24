Morador é morto a tiros após ser chamado no portão de casa na Serra

Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros no portão de casa, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra, durante a madrugada desta quarta-feira (24). De acordo com testemunhas, os criminosos chamaram Douglas Silva Martins pelo nome e quando ele foi atender, acabou surpreendido pelos disparos.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Douglas estava dormindo quando, por volta de 1h da madrugada, foi chamado no portão. A vítima foi atingida no rosto, na nuca e na perna, e morreu no local antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
Segundo a polícia, ninguém da região soube informar a motivação para o crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) e o caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a manhã desta quarta-feira, nenhum suspeito havia sido preso.