Morador de rua é morto a pauladas em Montanha, no Norte do ES

Um homem em situação de rua morreu após ser espancado a pauladas no centro de Montanha, município do Norte do Estado. As agressões ocorreram na noite de sábado (22), mas a vítima não teria procurado atendimento médico logo após a ocorrência. O Samu foi acionado na manhã deste domingo (23) para atender a vítima, mas ao chegar ao local foi constatado o óbito.

Em nota, a Polícia Militar (PM) afirmou que foi acionada pela equipe de saúde depois do atendimento. Os militares foram ao local e acionaram a perícia.

Segundo a Polícia Civil (PC), o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Montanha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. Informações sobre os agressores podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado.