Menino morre afogado ao brincar com irmã em córrego de Alto Rio Novo

Segundo Manoel, João Guilherme teria ido até o pai para dizer que ele e a irmã estavam pegando alguns peixinhos no córrego. Depois de um tempo, o pai foi até o local e encontrou apenas a menina. Ele a questionou sobre João Guilherme, mas ela disse que o irmão não havia voltado. A criança foi encontrada um tempo depois, já afogada.