'Maior coagem de café do mundo' enche xícara gigante em Brejetuba

Para o feito são utilizados cerca de 500 quilos de pó, um coador gigante que mede 2,20 metros de diâmetro por 2,70 metros altura e uma xícara com capacidade para 8.260 litros da bebida, medindo 2,70 metros de altura por 2,50 metros de diâmetro. Depois, o cafezinho é servido aos milhares de visitantes.